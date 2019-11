Matteo Renzi sta facendo il pieno in occasione delle Regionali. Dopo l'arrivo in Italia Viva di Stefano Scaramelli, presidente della commissione Sanità della regione Toscana, arriva anche Stefania Saccardi. L'ex premier - spiega Italia Oggi - con l'assessore alla Salute fa scacco matto, visto e considerato che la Sanità, sempre in Toscana, vale oltre 7 miliardi pari all'80% di tutto il bilancio.

La decisione della Saccardi non è però indolore: "Cari amici - ha scritto nella chat dei consiglieri regionali - ho già comunicato al Presidente Rossi e alla segretaria Simona Bonafè la mia decisione: è stata una scelta dolorosa e non facile. Abbiamo discusso a volte e tante altre abbiamo camminato fianco a fianco. Continuerò a lavorare per ampliare il fronte del centrosinistra e spero che tra qualche mese ci si possa riabbracciare per festeggiare una bella vittoria". Ma il passaggio non avviene di certo senza ricompense: Renzi - riferiscono fonti dem - avrebbe promesso alla Saccardi di fare il bis come assessore alla Sanità in caso di vittoria di Eugenio Giani alle prossime elezioni.