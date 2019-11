Mara Carfagna non lo esclude più un asse con Matteo Renzi. A sorpresa la forzista ha affermato che se l'ex premier "dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Del resto, ha sottolineato la Carfagna, "questa è una fase di passaggio per la nostra comunità, cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni non lo so, su questo ci stiamo ragionando. Ci sono persone che dopo 25 anni non si trovano più a loro agio in Forza Italia".

Quanto a Renzi, "il mio campo di gioco resta quello del centrodestra, e la mia ambizione è farne uno alto, nobile, coraggioso autorevole e non autoritario. Ho molto rispetto per Matteo Renzi ma non è un percorso sovrapponibile al mio". Finché sostiene la sinistra, in sostanza, "giochiamo in due metà campo differenti. E vogliamo restare in questa metà campo".