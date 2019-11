Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 illustra i risultati del sondaggio Swg del lunedì. Secondo l'ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento (più 0,4), cresce anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si avvicina alla doppia cifra, al 9,5 per cento (+0,6). Forza Italia di Silvio Berlusconi è stabile al 6,2 per cento. "Se la matematica non è un'opinione il centrodestra arriverebbe al 50,2 per cento, la maggioranza assoluta virtuale", sottolinea Mentana. Nella maggioranza balzo del Pd al 18,6 per cento (+ 1,1), in calo M5s che scende al 15,8 per cento e Italia Viva di Renzi, che perde quasi mezzo punto.