Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene in tema di manovra e sulla lite interna al governo Pd-M5s: "Siamo in un casino, quando sento parlare di ristrutturazione del debito che deve coinvolgere i privati significa che siamo minacciati da una patrimoniale perché il privato cosa può fare se non versare dei soldi?", spiega il direttore di Libero. "Questo poi", continua Feltri, "sarebbe una sciagura perché già siamo massacrati da una imposizione fiscale spaventosa, se poi dobbiamo anche pagare la patrimoniale, veramente, ci conviene prendere una pistola e spararci, così poniamo fine a ogni sofferenza".