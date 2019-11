Sardine, l'affondo di Giorgia Meloni contro Romano Prodi: "Certo che gli credo, proprio come..."

Giorgia Meloni torna ad attaccare Romani Prodi sulle sardine. Il professore, scrive la leader di Fratelli d'Italia in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "dice che non c'entra niente con le sardine. Gli crediamo. D'altronde lui dice sempre la verità". Quindi l'affondo: "Come quando ha promesso che con l'euro saremmo stati più ricchi. È andata così, no?".

Poco prima Prodi aveva smentito con una nota di essere lui il promotore del nuovo movimento di piazza: "Poiché, evidentemente, a Giorgia Meloni non sono bastate le parole dei giovani promotori, si è costretti a ribadire che dietro all'iniziativa delle sardine che, da Bologna a Palermo, sta portando in piazza tante persone, non vi è il presidente Romano Prodi, e quasi se ne rammarica, pur conoscendo tante persone nella sua città, non conosce invece nessuno degli ideatori". E ancora: "Chi, come la Meloni, non riesce a credere al linguaggio educato scelto dai giovani inventori del flash mob, tende a pensare che tale buona educazione sia imposta da inesistenti suggeritori, come se non ritenessero i giovani capaci di cavarsela da soli", conclude.