Carola Rackete, il fotomontaggio ferocissimo di Alessandro Meluzzi: "Uguale a..."

Tutto condensato in un cattivissimo fotomontaggio. Carola Rackete, dopo l'ospitata a Che tempo che fa e l'intervista molto accomodante di Fabio Fazio, finisce nel mirino anche di Alessandro Meluzzi, uno che per certo non ha gradito granché sentir pontificare su Rai 2 l'ex comandante di Sea Watch 3, speronatrice di finanzieri. Per la verità, Meluzzi ha ritwittato una serie di cinguettii assai feroci nei confronti della tedesca, ma qui, come detto in premessa, ci si concentra sul fotomontaggio, anche'esso protagonista di un retweet. Meluzzi sul social ha condiviso quanto potete vedere qui sopra: Carola Rackete a destra, un mocio per pulire i pavimenti a sinistra. Due acconciatura in effetti piuttosto simili...