Enrico Mentana, sondaggio Swg per il TgLa7: esplode Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Cifra mai vista

Clamoroso sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato in diretta da Enrico Mentana. "Il centrodestra scende sotto il 50 per cento. Flessione della Lega, che resta il primo partito con il 33,1 per cento ma perde quasi un punto". Cresce e supera il 10 per cento Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, "che per la prima volta raggiunge la doppia cifra", sottolinea il direttore. In calo Forza Italia di Silvio Berlusconi che passa dal 6,4 per cento al 6.

Nella maggioranza di governo il Partito democratico perde lo 0,2 per cento e si ferma al 18,1. Guadagnano invece il Movimento 5 stelle e Italia Viva. Il partito guidato da Luigi Di Maio sale dello 0,3 per cento e si attesta al 16,5 mentre il partito di Matteo Renzi guadagna mezzo punto e raggiunge il 5,5 per cento.