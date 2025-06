Jannik Sinner a luci rosse: fate attenzione al suo collo

Non solo tennis, Jannik Sinner fa sempre discutere anche per le sue vicende sentimentali fuori dai tornei Atp. L’altoatesino è stato al centro di una possibile relazione con la 31enne russa Lara Leito, ex di Adrien Brody, durante il periodo di squalifica per il caso Clostebol, Sinner è stato ora accostato alla 24enne Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache con cui l’altoatesino era stato pizzicato prima di Parigi durante un breve viaggio a Copenaghen. Quel viaggio era stato definito “di lavoro”, per “svolgere un paio di servizi fotografici", aveva puntualizzato Sinner durante il torneo, ma non era sfuggita al mondo del web la presa in giro, durante un allenamento, del coach Simone Vagnozzi, che gli aveva indicato un segno sul collo ricevendo un divertito sorriso da parte di Jannik.

Hasanovic, che su Instagram vanta quasi 350 mila follower, è già nota nel mondo per aver avuto una relazione con Mick Schumacher, pilota figlio di Michael (oggi impegnato nel Mondiale Endurance con Alpine), e con il calciatore Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi al Wolfsburg. L’eventuale loro storia seguirebbe quella con Leito, della quale non c’è conferma anche se, secondo alcuni media, i due si sarebbero frequentati proprio durante la squalifica di Sinner. I due sono stati visti uscire dal ristorante del Montecarlo Country Club, andare via assieme in auto e scambiarsi un bacio per salutarsi.