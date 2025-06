Jannik Sinner? "Ecco quando cadrà": una profezia da incubo

Dopo la delusione al Roland Garros, dove ha perso in finale contro Carlos Alcaraz nonostante tre match point, Jannik Sinner, numero 1 al mondo, ha scelto di riposarsi a Sesto con la famiglia per ricaricare le energie. La sconfitta a Parigi lo ha spinto a prepararsi per la stagione sull’erba, iniziata con il torneo di Halle, dove aveva trionfato nel 2023. Alcaraz, invece, partecipa al Queen’s, puntando a difendere il titolo di Wimbledon, dove è campione in carica.

Tuttavia, Sinner ha i mezzi per ribaltare il pronostico: il suo servizio, la continuità, la maturità tattica e la buona tradizione sull’erba lo rendono competitivo. Nel 2022, infatti, ha battuto Alcaraz a Wimbledon in quattro set, raggiungendo i quarti. L’anno successivo è arrivato in semifinale, mentre nel 2024 è stato eliminato ai quarti da Daniil Medvedev. Nonostante le previsioni, Sinner ha tutte le carte in regola per sognare il primo trionfo a Wimbledon.