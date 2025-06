Sondaggio Mentana, FdI resta il primo partito: exploit di Lega e Forza Italia

Come ogni lunedì, ecco il solito appuntamento con il sondaggio di Enrico Mentana, presentato durante l'edizione del Tg La7. Stando alle ultime rilevazioni di Swg, Fratelli d'Italia perde lo 0,3%. Ma rimane comunque al comando della "classifica" del gradimento degli elettori italiani grazie al suo 30,4%. Ottimo risultato, invece, per Forza Italia e Lega, gli altri due partiti che compongono la maggioranza di governo. Antonio tajani conquista lo 0,3% e sale così all'8,3%. Matteo Salvini si aggiudica lo 0,2% e arriva in questo modo all'8,1%. Stabile Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1%.

Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo il Partito democratico in lieve flessione. Elly Schlein perde lo 0,1% e cala così al 23,3%. Non va meglio al Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Il partito pentastellato cala dello 0,2% e si piazza così al 12,3%. Fanalino di coda della galassia progressista Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli guadagnano lo 0,2% e in questo modo si attestano al 6,7%.