Nicola Zigaretti intenzionato a denunciare la Raggi: dal Pd una bomba su M5s e governo

La Regione Lazio minaccia di denunciare il sindaco di Roma Virginia Raggi. Sui rifiuti rischia di venir giù il governo, perché la vertenza regionale si traduce in Nicola Zingaretti, governatore e segretario del Pd, contro Movimento 5 Stelle, che regge la giunta capitolina. Se Roma Capitale o Ama non rispetteranno quanto previsto dall'ordinanza che impone che gli impianti di smaltimento del Lazio siano "a pieno regime entro 20 giorni", avverte un atto firmato dal presidente Zingaretti, scatterà il commissariamento e anche le denunce alla magistratura.





"In caso di inosservanza della presente ordinanza - è scritto - vengono adottate in via sostitutiva dalla Regione tutte le iniziative necessarie a garantirne l'ottemperanza, nonché comunicati all'Autorità giudiziaria i responsabili delle condotte omissive". Una accelerazione che rappresenta un grosso, grosso problema anche per la tenuta della maggioranza a Palazzo Chigi, nonché una granata lanciata sulle possibili (e difficili) alleanze tra Pd e 5 Stelle alle prossime regionali in Calabria ed Emilia Romagna a gennaio.