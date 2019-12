Sondaggio Swg, Berlusconi ai minimi storici: Forza Italia, ora è un dramma politico

Se Matteo Renzi piange, Silvio Berlusconi non ride. L'ultimo sondaggio Swg su Forza Italia, mandato in onda da Enrico Mentana al TgLa7, fotografa una situazione drammatica per gli azzurri: il partito dell'ex premier oggi è al 5,1%, dopo aver perso 0,9 punti in una settimana. Il confronto con le forze dell'opposizione del centrodestra, di cui pure fa parte, è impietoso: la Lega è il primo partito per distacco, al 33,8% (+0,7, unico a salire), mentre Fratelli d'Italia in leggerissima flessione (-0,1) si stabilizza al 10% secco.







La spiegazione potrebbe essere la mancata polarizzazione sul caso Mes, ma pure sull'inchiesta Open che ha travolto Renzi. Sul primo caso, gli uomini di Berlusconi sono rimasti in seconda fila, europeisti nell'animo e sostanzialmente equidistanti sia dalla difesa a spada tratta del Pd sia dagli assalti furibondi dei sovranisti Salvini e Meloni. Che, non a caso, si confermano egemonici e "attrattivi" per gli elettori di centrodestra. Morbide anche le posizioni dei forzisti sul leader di Italia Viva e i suoi guai con i pm. Il garantismo, a livello di sondaggi, paga poco o nulla.