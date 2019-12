Una bassezza, una porcheria che poteva partorire soltanto Marco Travaglio. Si tratta della prima pagina del suo Fatto Quotidiano confezionata domenica 8 dicembre, il trionfo del più becero spirito manettaro, di quell'inclinazione a mettere alla gogna in modo arbitrario chiunque non la pensi come lui. Già, perché l'apertura del quotidiano è un invito al linciaggio contro Elisabetta Casellati, la presidente del Senato di Forza Italia. Il titolone a tutta pagina recita: "Casellati, foto spot con il molestatore". Dunque, il catenaccio spiega: "Al party dell'amica stilista posa col figlio che ha una condanna in tribunale e un patteggiamento (32 mesi totali) per aver palpeggiato due modelle". Dunque, il fatto che la Casellati abbia scattato una foto insieme a una sua cara amica e al figlio di quest'ultima, per Travaglio è meritevole di simile trattamento poiché il ragazzo ha una condanna per palpeggiamenti. Condanna della quale, per inciso, la Casellati poteva anche essere ignara. Ma, bene sottolinearlo, anche se non lo fosse stata non si capisce perché non avrebbe dovuto posare per la foto. Una prima pagina aberrante, che spiega meglio di qualsiasi articolo e commento chi sia Marco Travaglio.