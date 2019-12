Giorgia Meloni, i sondaggi e il boom di Fratelli d'Italia: "Ci votano perché abbiamo radici salde"

Il segreto di Fratelli d'Italia oltre il 10% nei sondaggi spiegato da Giorgia Meloni. "In un mondo in cui tutti sembrano foglie al vento, Fratelli d'Italia è un albero con radici forti, saldo a terra". Secondo la leader di FdI, intervistata dalla Stampa, il suo è "un partito affidabile. Per tanti anni abbiamo ballato sulla soglia del 4%, ma quando cresci nessuno pensa che il suo voto sia inutile e ininfluente". Impossibile, dunque, non parlare di legge elettorale. E anche qui la Meloni sembra dare una lezione di coerenza a molti colleghi: il proporzionale, sottolinea, "converrebbe a me ma non all'Italia. Ripeto, voglio un governo stabile per 5 anni. Per questo preferisco una legge elettorale maggioritaria, che abbia comunque un premio di maggioranza".





Si è parlato di un incontro in Toscana tra Matteo Salvini e Matteo Renzi, un patto per consegnare la regione al leader di Italia Viva in cambio della crisi di governo. Salvini ha smentito seccamente, la Meloni è ancora più dura: "Impossibile che noi, come centrodestra, possiamo mai fare accordi a perdere sulla pelle dei toscani. In Toscana lavoriamo per vincere e battere il candidato renziano".