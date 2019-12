Mes, Barbara Lezzi a L'aria che tira: "Non vogliamo fare la fine della Grecia. Questa è la linea del M5s"

Barbara Lezzi, ospite a L'aria che tira, su La7, parla del Mes e ribadisce la linea del Movimento Cinque stelle: "Il M5S è stato sempre contrario a uno strumento che potesse arrivare a vessare gli Stati così come è accaduto per la Grecia e noi stiamo lavorando in questa direzione". Continua la grillina: "Niente deve danneggiare il nostro Paese quindi bisogna fare delle correzioni. Mi sembra che il ministro Roberto Gualtieri voglia intervenire sulle famose cacs". Ma, senza entrare nei dettagli più tecnici, conclude la Lezzi, "se dobbiamo ratificare un trattato e non si vedono altre questioni si rischia di fare solo discussioni sterili".