DiMartedì, Marco Travaglio: "Siamo in mezzo al guado, Beppe Grillo vuole evitare la presunta fuga dal M5s"

Marco Travaglio, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, commenta il momento difficile che sta passando il Movimento 5 stelle e l'arrivo di Beppe Grillo a Roma: "Siamo in mezzo al guado, nel pieno di una riorganizzazione di un ripensamento del Movimento", spiega il direttore de Il Fatto quotidiano". "Il M5s è passato dall'opposizione al governo, dalla Lega al Pd. Grillo è venuto a Roma per ascoltare i malumori dei parlamentari e per evitare questa presunta fuga di massa". Conclude Travaglio: "Un modo per affiancare Luigi Di Maio e il suo team. Per ora poi la fuga ha prodotto solo tre piccoli smottamenti. Vedremo cosa riuscirà a fare Grillo".