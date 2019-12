Il governo cadrà in fretta. Ne sono certi gli italiani che, secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Antonio Noto, non nutrono grande fiducia nell'esecutivo di Giuseppe Conte. Per il 60 per cento degli italiani i giallorossi - si evince dal Giorno - cadranno nel 2020, contro il 30 per cento di chi la pensa diversamente e un 10 per cento che invece non si esprime. Non va tanto meglio il pensiero sull'economia del Paese.

Si dice pessimista a riguardo il 62 per cento degli italiani, contro il 30 per cento (meno della metà degli ottimisti). Balza agli occhi - prosegue Noto - un altro dato interessante: sono soprattutto i maschi (64 per cento) rispetto alle donne (58) e ai giovani (52) ad essere pessimisti sul futuro economico nel 2020. I desideri per il futuro sono quasi ovvi: il 77 per cento vorrebbe un lavoro per se e la famiglia. Il motivo? Il 52 per cento è preoccupato per le tasse che il nuovo governo ha vagliato nella manovra economica e, senza un lavoro, è a dir poco impossibile pagarle.