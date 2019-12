Vittorio Sgarbi lascia Forza Italia? Contrordine, che poltrona gli offre Silvio Berlusconi

Arriva il momento della presentazione delle liste e arrivano anche le prime "sorprese". In particolare, tra i "big", si segnala la presenza di Vittorio Sgarbi, che a Bologna sarà il capolista di Forza Italia. Tra gli altri nomi che giravano c' era anche quello di Serena Grandi, data come possibile candidata nella lista civica a sostegno di Lucia Borgonzoni.

Alla fine, però, l' attrice non dovrebbe correre, pur confermando il suo sostegno alla coalizione e alla candidata del centrodestra. La Grandi aveva anche partecipato all' ultimo comizio di Matteo Salvini a Rimini, parlando del bisogno di una maggiore sicurezza. Le liste si potranno presentare da questa mattina fino alle 12 di sabato.