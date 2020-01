Calabria, Jole Santelli nuova governatrice. Trionfo Forza Italia, telefona Berlusconi: "Parte la rivoluzione"

In Calabria vince Jole Santelli: dominio centrodestra alle regionali, con la candidata forzista che stacca nettamente Pippo Callipo del centrosinistra. Nella seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, la Santelli è al 50,9% mentre l'imprenditore scelto dal Pd si ferma al 31,3%. Molto male Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle, al 7,2% e scavalcato anche dal candidato indipendente Carlo Tansi al 10,6%.





Al comitato elettorale, con una Santelli del tutto afona e commossa, arriva anche la telefonata in diretta di Silvio Berlusconi. È una donna di Forza Italia che - è il suo elogio della neo-governatrice - ha dedicato la vita alla sua terra, lo dico con profondo affetto, con lei la Calabria diventerà l'emblema non più del malaffare ma delle eccellenze". Rivolgendosi poi ad Antonio Tajani, Berlusconi ha proseguito: "Abbiamo fatto un bel risultato, è una cosa di cui rallegrarci molto perché adesso si può fare una rivoluzione con Jole, per questo ora diamo una mano a Jole mettendo a sua disposizione - ha concluso il leader di Forza Italia - tutte le migliori personalità per far risollevare la Calabria".



Sul piano nazionale, Berlusconi si concede una riflessione: "Il M5s ha numeri impietosi che li condannano all'irrilevanza. Si apre una fase nuova in cui se la parola democrazia ha ancora un senso si dovrà cambiare governo, restituendo la parola agli italiani prima possibile".