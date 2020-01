Regionali, Ignazio La Russa: "Perché Sergio Mattarella non può escludere le elezioni"

Il voto in Emilia Romagna e in Calabria deve far riflettere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ignazio La Russa, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, spiega: "L'attuale Parlamento che esprime il governo in carica non ha nulla a che vedere con il voto degli italiani. Il fulcro del governo (il Movimento 5 stelle, ndr) non entra nemmeno nel Consiglio regionale della Calabria". A questo punta, continua, "il presidente può accettare che non c'è più corrispondenza tra il voto dei cittadini e l'attuale Parlamento, e volendo può mandarci a votare". Per il resto, conclude La Russa, "non posso che essere contento del nostro risultato. Fratelli d'Italia è terzo partito, cresciamo, più al Nord che al centro e al Sud.