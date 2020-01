Matteo Salvini sulla Ocean Viking: "Denuncio anche io il governo per sequestro di persona"

Ci sono circa 500 migranti a bordo delle navi delle Ong, Ocean Viking e Alan Kurdi. La prima ha imbarcato 407 persone, mentre la seconda altre 78: entrambe sono in attesa di avere un porto sicuro. Nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva commentato il caso lanciandosi in una previsione: "Scommettiamo che sbarcheranno in Italia dopo le elezioni in Emilia Romagna e Calabria?".

Se avrà avuto ragione o meno lo scopriremo nelle prossime ore, nel frattempo il leader della Lega attacca duramente il governo giallorosso da Quarta Repubblica. "Adesso li denuncio anche io per sequestro di persona. Se li blocco io sono un criminale - evidenzia Salvini - se lo fanno loro...". Il caso della Ocean Viking diventa quindi un modo per togliersi un sassolino dalla scarpa per la vicenda della Gregoretti. "Non temo il processo e non cambio idea - ribadisce ancora una volta il leghista - sono stufo di sentirmi additare come crimine quello che per me era un dovere".