Sondaggio Ixè, allarme-Lega: in calo al 28,2 per cento. Crescono i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni

Nella settimana delle elezioni Regionali, allarme-sondaggi per Matteo Salvini: la Lega conferma la sua flessione e scende dal 28,7 per cento al 28,2. Il Carroccio cede voti a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che sale al 12 dall’11,3%.È la fotografia del sondaggio Ixè per la trasmissione CartaBianca in onda martedì 28 gennaio su Rai3 a due giorni dal risultato del voto in Calabria ed Emilia-Romagna. Da segnalare anche la tendenza positiva del Partito democratico che cresce, anche se leggermente, al 20 dal 19,9%. M5s invece in calo al 15,9 dal 16,1%. Intanto Italia Viva perde ancora consensi, passando al 3,6 dal 3,9. Calo anche per Forza Italia (al 6,9 dal 7,3%), Più Europa (dal 3,4 al 3,2%) e la Sinistra (dal 3,1 al 2,9%).

Il calo del Carroccio, che comunque rimane al 28,2 per cento, continua da circa due mesi. E, specularmente, la crescita di Fratelli d’Italia, secondo Ixè, si deve per quasi un terzo ad ex elettori della Lega alle scorse Europee. Inoltre, il risultato delle Regionali di domenica scorsa, “viene giudicato ininfluente sulla solidità del governo da oltre metà degli elettori”, ma, continua il report, “pare avere effetti positivi sulla fiducia nell’esecutivo, che questa settimana sale al 37%”.