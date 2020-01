Agorà, Pietro Senaldi: "Operazione Renzi fallita, c'è uno spostamento da Forza Italia a Giorgia Meloni"

"Nel centrodestra c'è uno spostamento dei voti da Forza Italia a Giorgia Meloni, e sta fallendo completamente l'operazione di Matteo Renzi di intercettare i voti in uscita dal partito di Silvio Berlusconi". Pietro Senaldi, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, analizza l'attuale situazione politica: "Finché Renzi tiene in piedi questo governo che è molto di sinistra non riuscirà mai ad intercettare i voti di Forza Italia". E questo perché, spiega il direttore di Libero, "non esiste solo lo scetticismo del popolo di sinistra per il sovranismo di Matteo Salvini. Ma c'è anche un forte scetticismo dell'elettorato moderato, ex berlusconiano, nei confronti della sinistra".

"Nel centro-destra c'è uno spostamento da Forza Italia alla Meloni, e sta fallendo l'operazione di Renzi di intercettare i voti di Forza Italia" @PSenaldi direttore Libero #agorarai pic.twitter.com/aTv2lU98Bu — Agorà (@agorarai) January 30, 2020