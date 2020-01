Laura Boldrini al fianco di Giorgia Meloni vittima di stalking: "Un caso inquietante, cose miserabili"

Laura Boldrini, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, esprime tutta la sua vicinanza alla rivale politica Giorgia Meloni. "L'uomo che ha stalkerizzato e minacciato Giorgia Meloni ha fatto cose miserabili", scrive l'ex presidente della Camera, "spero che la giustizia faccia presto chiarezza su questo caso inquietante". E conclude: "La mia solidarietà, da donna e madre, a Giorgia Meloni".

La leader di Fratelli d'Italia ieri 29 gennaio ha testimoniato in aula nel processo allo stalker arrestato lo scorso luglio per atti persecutori nei suoi confronti. "Ho paura per me e per la mia bambina - ha dichiarato - sono spesso fuori casa e leggere quelle cose mi ha gettato nella paura. Non dormo più la notte". La Meloni ha quindi raccontato ai giudici i momenti terribili che ha vissuto per colpa di Raffaele Nugnes, l'uomo accusato di aver scritto messaggi di natura minatoria e diffamatoria sulla propria pagina Facebook: "Lui diceva che la bambina era sua, che gliel'ho strappata e che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma".