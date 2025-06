Kimi Antonelli, solo tre parole in radio: lo sfogo che la dice lunghissima

Un primo podio da sogno, per un italiano non succedeva dal 2009, quando Jarno Trulli si prese il 2° posto al GP del Giappone. Andrea Kimi Antonelli continua a sorprendere e in Canada ha raggiunto questo obiettiva.

Nel giro di rientro Toto Wolff si è congratulato con lui ("Il piccolo Kimi cresce e diventa il Grande Kimi!", con la parola "grande" pronunciata in italiano), e così ha fatto anche l'ingegnere di pista Peter Bonnington, noto come Bono, che scherzando con il giovane pilota: "È stato dannatamente stressante!”, ha trovato la risposta del bolognese: "Oh mio Dio”. Dopo la gara, nel parco chiuso e ai microfoni della F1 con Nico Rosberg conduttore per l’occasione, il bolognese ha commentato così: "Sono felicissimo ma è stato stressante! Gara tosta, non ho ancora realizzato quello che è successo. Posso dirvi però che me la sentivo, ed è successo davvero”.

E ancora: “Sono partito bene e sono riuscito a superare Piastri. Poi sono rimasto lì davanti — ha aggiunto — Bono mi parlava continuamente via radio per darmi i distacchi. Nel finale ho spinto molto dietro a Verstappen e ho finito per danneggiare la mia anteriore sinistra e le McLaren stavano arrivando, ma alla fine ho portato a casa il podio”.

Nella successiva intervista ai microfoni di Sky Sport, il tono è rimasto incredulo ma determinato: "Non ho realizzato ancora, è stata tosta, ho fatto una bella partenza superando Oscar — ha aggiunto — Quella è stata la chiave. Il passo era buono, stavo con quelli davanti, solo nell'ultimo stint ho degradato l'anteriore sinistra: è stato stressante perché le McLaren stavano arrivando. Ora posso tirare un sospiro di sollievo".

Decisiva, secondo il pilota bolognese, la gestione del settore 2, dove ha costruito margine per difendersi in rettilineo. Quando è uscita la Safety Car dopo il ritiro di Norris, Kimi ha ammesso: "Pregavo che la gara non ripartisse”, le sue parole. Il bolognese, assieme a Piastri e Leclerc, ha tremato per una investigazione per comportamento non corretto in regime di Safety Car, ma dopo cinque ore di attesa è arrivata la sentenza: solo un “warning”, il podio così è stato salvato.