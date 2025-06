Lewis Hamilton investe la marmotta e crolla: "Sconvolgente, orribile"

La delusione per il sesto posto conquistato in Canada è passata in secondo piano nella testa di Lewis Hamilton. Il motivo? Il pilota della Ferrari ha investito - accidentalmente - una marmotta. L'impatto è avvenuto ad altissima velocità, danneggiando il fondo della sua vettura e causando una perdita di 20 punto di carico. Tradotto: circa mezzo secondo a giro.

"Sono partito bene, ho tenuto la posizione, stavo gestendo le gomme. Mi sentivo ottimista - ha dichiarato il sette volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport F1 -. Poi... non mi sono accorto di che cosa sia successo, ma mi hanno detto che ho investito una marmotta. È sconvolgente. Amo gli animali e sono molto triste per quello che è accaduto. È orribile. Non mi era mai successo prima. Si è aperto un buco sulla parte destra del fondo".