Giancarlo Giorgetti su Luigi Di Maio: "Uno con la schiena dritta, non è un'opportunista. Sta soffrendo"

Giancarlo Giorgetti strizza l'occhio a Luigi Di Maio, che da quando si è dimesso da capo politico del Movimento 5 Stelle si tiene distante dalle questioni che contano, almeno pubblicamente. "Lui è uno che crede in quello che fa - dichiara il numero due della Lega in un'intervista all'Unione Sarda - non è un opportunista. Uno che soffre in questa fase politica, che immagina un M5S non asservito al Pd. Uno con la schiena dritta". Gli apprezzamenti di Giorgetti alimentano la convinzione che Di Maio avrebbe preferito di gran lunga continuare a governare con la Lega piuttosto che con il Pd: forse la sua delusione per come è finita con Matteo Salvini è sincera.

