Non è l'arena, Massimo Giletti a Maria Elena Boschi: "In Cina tirano su un ospedale in 10 giorni e noi..."

Massimo Giletti mette in difficoltà la sua ospite Maria Elena Boschi a Non è l'arena, su La7, con una domandina scomoda: "Qualcuno mi deve spiegare perché a Wuhan tirano su un ospedale in 10 giorni e in Umbria ci sono ancora le macerie del terremoto...", dice il conduttore riferendosi alla velocità con la quale i cinesi hanno costruito un ospedale di emergenza per le persone colpite dal coronavirus. A quel punto la deputata di Italia Viva cerca di rispondere ma è in evidente imbarazzo: "Non è colpa di questo governo. Io dico che dobbiamo accelerare, che dobbiamo cercare di fare meglio tutti. Ci sono stati la Lega, il M5s, purtroppo è stato un terremoto devastante".