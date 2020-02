Davide Mattiello, da parlamentare del Pd a spazzino: "Serve ritrovare la strade, le persone"

Il Pd è alla frutta e il parlamentare preferisce fare il netturbino. È la storia di Davide Mattiello, torinese di 47 anni che, dopo essere stato eletto alla Camera alle politiche del 2013 nelle liste del Partito democratico, nominato poi consulente della commissione parlamentare antimafia, ha deciso di inaugurare il nuovo anno con una seconda vita. "Il 2020 è iniziato con questa scelta di campo", ha scritto Mattiello su Facebook accanto alla foto scattata sul lavoro. "Obiettivi: non pesare sui bilanci del movimento, ritrovare la strada, le periferie, le persone in carne e ossa. Insomma: la realtà. Perché a forza di narrazioni stavo rischiando di perdermi le azioni. È un lavoro complesso. Ci prendiamo cura dell'ambiente mettendo in pratica l'economia circolare che tende al rifiuto zero".

L'ex parlamentare non ha comunque abbandonato - come spiega Italiaoggi - il proprio ruolo da presidente della fondazione Benvenuti in Italia (associazione che contribuisce a promuovere democrazia, solidarietà, cittadinanza attiva ndr) né da consulente della commissione parlamentare antimafia. Ora si dedica a questi due lavori "dopo le 17". Quando stacca il netturbino.