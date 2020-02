Matteo Renzi, altra spallata al governo? "Il candidato nelle Marche è l'uomo sbagliato"

Matteo Renzi, intervistato dal Giorno in edicola domenica 9 febbraio, critica ancora una volta il governo Conte sulla prescrizione e su alcune alleanze con il Pd sulle prossime elezioni regionali in Toscana Puglia e Marche. "Italia viva è contro l'abolizione della prescrizione perché è anticostituzionale. E non lo dice Renzi ma fior di costituzionalisti", racconta l'ex premier.

Per approfondire leggi anche: Prescrizione, il trucco di Matteo Renzi

"Non voglio far cadere il governo, ma rimettere la barra al centro. Per le prossime regionali presenteremo un nostro candidato in Toscana e Puglia, negli altri casi le valutazioni sono in corso. Il Pd deve smettere di far la guerra a noi. La deve fare alla destra, che ha un comportamento così sconclusionato da non aver ancora scelto il candidato. E sulle Marche decideranno i nostri sul posto. Io ascolto molto. Certo non credo che l' attuale governatore Ceriscioli sia la persona giusta per vincere. Con Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona si vince. Quindi sarei felicissimo. Ma rispetto le decisioni del territorio".