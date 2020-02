DiMartedì, Pietro Senaldi a Bersani: "Manderete Salvini a processo per la Gregoretti perché ha idee politiche"

Duro scontro in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì su La7 tra Pietro Senaldi e Pier Luigi Bersani: in studio si parla del processo a Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti e il direttore di Libero provoca: "Manderete Salvini a processo Salvini solo perché ha idee politiche", sostiene. E ancora: "Manderete a processo Salvini perché ha un'unica colpa: ha un’idea politica a differenza vostra, sa cosa fare". Quindi Bersani contrattacca: "Salvini se lo metti su una macchina che si chiama Italia, andiamo contro un muro. In Emilia Romagna? Voleva prendersi la regione per entrare nel mito, prendersi 'il popolo rosso', ma non aveva capito che l'Emilia non si riduce a questo".