Sondaggio Termometro Politico, il 50 per cento dalla parte di Matteo Renzi sulla prescrizione

Matteo Renzi giura guerra contro lo stop alla prescrizione e ora si capisce il perché. Secondo il sondaggio di Termometro Politico, realizzato per Coffee Break su La7, più del 50 per cento sostiene la battaglia del leader di Italia Viva. Ad appoggiarlo in particolare gli elettori del centrodestra che, secondo il fondatore di TP Gianluca Borrelli, "da sempre fanno loro il pensiero di Silvio Berlusconi" più volte finito nel mirino della magistratura.

Nello specifico, si legge nel grafico, il 42,1 per cento degli italiani reputa lo stop alla prescrizione voluto da Alfonso Bonafede "una norma profondamente ingiusta". Stessa o quasi idea quella dell'8,3 per cento che pensa questa riforma "metta a serio rischio il governo" contro invece un risicato 19,8 che crede si tratti di un giusto provvedimento.