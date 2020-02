Rocco Casalino, l'audio rubato smentisce Giuseppe Conte: "Amore, ci sarà un Conte-ter"

Un audio di Rocco Casalino, fino a prova contraria portavoce e factotum di Giuseppe Conte. Un audio realizzato da Franco Bechis, brevissimo ma pesantissimo. Le parole infatti sono chiarissime: "Amore, ci sarà un Conte-ter". Insomma, Casalino ne è sicuro: questo governo non andrà avanti ma neppure andremo al voto. Una delle possibilità sul piatto in questi concitati giorni, segnato dallo strappo di Matteo Renzi e Italia Viva. Parole pesantissime e che, come fa notare Luciano Nobili che le rilancia su Twitter, smentiscono quanto più volte affermato in pubblico da Conte. Tutto già scritto, insomma? Crisi di governo e formazione di una nuova maggioranza, magari con i fantomatici responsabili? Staremo a vedere. Nel frattempo, Nobili commenta: "Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio, smentisce Conte. Evidentemente il Paese è in mano a Casalino e a Palazzo Chigi sono alla ricerca di una nuova maggioranza. ConteTer? Auguri, si chiama ConteTer perché durerebbe tre mesi", conclude.

