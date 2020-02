Massimo Cacciari a Otto e Mezzo gela Matteo Renzi: "Nessun cambio di governo, Mattarella lo impedirà"

A gelare gli entusiasmi di Matteo Renzi ci pensa Massimo Cacciari, che ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, nella puntata di venerdì 14 febbraio, spiega, che a suo parere la formazione di un nuovo esecutivo è semplicemente impossibile: "Il disegno di Renzi di cambiare Giuseppe Conte, e formare un altro governo, è impedito da Sergio Mattarella". Punto e stop. Il filosofo, poi aggiunge che "se non vogliono farsi del male dovranno cercare di andare d'accordo". Poi ecco le classiche bordate di Cacciari: "Il problema è un governo incapace di risolvere i problemi del Paese. Un governo così debole non può affrontare i problemi del Paese che è in crisi e in recessione", conclude caustico Massimo Cacciari.