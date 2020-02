Giancarlo Giorgetti, Renzi ai suoi: "Un governo con lui premier. Se il centrodestra iniziasse a ragionare..."

Tanto rumore per nulla? Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi non porterà ad una crisi di governo nell'immediato, questo ormai sembra assodato. Ma di certo avrà strascichi importanti, perché il leader di Italia Viva sembra aver pianificato tutto: voterà la fiducia al Milleproroghe e anche la riforma del processo penale, a patto che non abbia un'impronta giustizialista e non contenga il lodo Conte e Bonafede. Stando a quanto riporta Augusto Minzolini su Il Giornale, Renzi avrebbe detto ai suoi che se il premier non cambia la posizione sulla prescrizione "entro Pasqua noi sfiduciamo Bonafede".

Ma soprattutto il leader di Iv è convinto di aver messo Conte alle strette: "O trova i numeri in Parlamento e mette in piedi un governo Ter senza la Bellanova e la Bonetti o si fa un governo vero". Il nome favorito sarebbe quello di Mario Draghi, ma Renzi non disdegnerebbe neanche qualcuno dell'area Pd o addirittura Giancarlo Giorgetti "se il centrodestra cominciasse a ragionare". Insomma, per Minzolini il nome non sarebbe un problema, il nodo è legato a chi può essere interessato a fare un governo vero, dato che siamo in una sorta di "semestre bianco". Ciò significa che, tra il referendum sul taglio dei parlamentari, la nuova legge elettorale e la necessità di ridisegnare i collegi, non si potrà andare a votare presto.