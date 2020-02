Matteo Salvini, il video di Romano Prodi che parla di immigrazione: "Quello brutto e cattivo sono io?"

Basta un tweet, a Matteo Salvini, per mettere in luce tutta l'incoerenza della sinistra sul tema-immigrazione. Se a parlare è il leghista, ciò che dice non va bene per partito preso. E il video rilanciato su Twitter dal leader della Lega sta lì a dimostrarlo. Si tratta di un vecchio discorso di Romano Prodi in Parlamento, quando - allora premier - affermava: "La sorveglianza dell'immigrazione clandestina rientra nella doverosa tutela della nostra sicurezza e del rispetto della legalità e della giustizia a difesa dei nostri concittadini". Ovvero, ciò che Salvini va dicendo da anni. Non a caso, l'ex ministro dell'Interno commenta: "Chi pronunciava queste parole? Prodi! Però quello brutto e cattivo sarebbe solo Salvini...".

Di seguito, il tweet di Matteo Salvini: