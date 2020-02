Coronavirus, Matteo Salvini contro il governo: "Gli immigrati sbarcano senza alcun controllo", il video

Sedici migranti sbarcati a Lampedusa dalla Libia senza alcun controllo ai tempi del coronavirus. Questa la denuncia che Matteo Salvini affida a Twitter con tanto di video allegato in cui si vede solo un'ambulanza pronta ad accogliere i nuovi arrivati (clandestinamente) per poi portarli all'hotspot. Il servizio, realizzato per Quarta Repubblica su Rete 4, mostra una realtà di cui il governo non parla.

"Il termometro per la temperatura non è ancora arrivato - afferma Francesco Cascio, direttore del poliambulatorio di Lampedusa -. Quindi dobbiamo prendere altri provvedimenti". Provvedimenti che sono necessari per evitare la diffusione dell'epidemia per cui l'esecutivo si è fatto carico di chiudere i voli ma non gli sbarchi, facilitando così il contagio. "Chi controlla se chi sbarca ha il coronavirus?" si domanda come tanti italiani il leader della Lega.