Vittorio Feltri con Luca Zaia: "Mangiano cani e topi vivi, roba fresca che non fa molto bene"

Continuano a far discutere la parole di Luca Zaia, il governatore del Veneto finito nel mirino per aver ricordato come "tutti abbiamo visto i cinesi mangiarsi topi vivi". Parole, quelle del governatore del Veneto, pronunciate nel corso dell'emergenza-coronavirus per ricordare come alcuni comportamenti degli asiatici non siano esattamente allineati a quelli di noi occidentali. L'intervento di Zaia, come accennato, ha sollevato un polverone di polemiche, tanto che il leghista è stato costretto a una parziale retromarcia e alle scuse. Tra chi si schiera al suo fianco, però, ecco spuntare anche Vittorio Feltri, il quale dice la sua su Twitter, dove scrive: "Ha ragione Zaia, alcuni cinesi mangiano cani, topi, pipistrelli e polpi vivi. Tutta roba fresca che però non fa molto bene", conclude il direttore di Libero. E chi ha orecchie per intendere, intenda.

Di seguito, il tweet di Vittorio Feltri: