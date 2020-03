Coronavirus, la bozza di decreto che dà ragione a Giorgia Meloni: arrivano bonus baby sitter e congedo parentale straordinario"

12 marzo 2020 a

Era il 4 marzo quando Giorgia Meloni commentava la possibile chiusura delle scuole (che poi è diventata realtà in tutta Italia) in relazione alle conseguenze sulle famiglie. “Serve un sostegno - aveva detto la leader di Fratelli d’Italia - che possa essere un allungamento del congedo parentale oppure un bonus baby sitter. Non possiamo lasciare soli mamme e papà che devono lavorare”. Adesso il governo Conte sta finalmente mettendo mano a questa situazione delicata venutasi a verificare in seguito all’emergenza coronavirus, che ha richiesto la chiusura (quasi) totale del territorio nazionale.

Stando alla bozza del decreto che l’esecutivo dovrebbe approvare domani in Consiglio dei Ministri, per il 2020 è riconosciuto “un bonus di 600 euro ai nuclei familiari con figli minori fino a quattordici anni di età per l’acquisto di servizio di baby-sitting”. Nel caso di famiglie monogenitoriali in cui l’unico genitore fa parte del personale sanitario e tecnico il bonus sale a 1000 euro. Mentre per quanto riguarda il congedo, nella bozza si legge che “ai genitori lavoratori di figli fino ai 14 anni è riconosciuto un periodo di congedo parentale straordinario pari a dieci giorni, senza riduzione della retribuzione; se tali giorni di congedo vengono utilizzati in parti uguali da entrambi i genitori, essi sono incrementati di ulteriori cinque giorni”.