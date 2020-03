Dritto e Rovescio, il servizio che imbarazza Giuseppe Conte: in un minuto, tutte le sue piroette sul coronavirus

13 marzo 2020 a

Tutti uniti, certo. Eppure la critica al premier, Giuseppe Conte, resta sempre più che legittima. Ovvio, ora l'unica, assoluta e totale priorità è fronteggiare l'emergenza coronavirus. Eppure è impossibile scordarsi degli errori commessi dal presidente del Consiglio da che questa sfida è iniziata. Italia chiusa, poi aperta e "venite da noi", poi ancora chiusa, dunque ancor più chiusa. Senza scordare le fughe di notizie e bozze di decreti e le fughe di massa in treno da Milano. E l'incoerenza di Conte viene messa in luce da un servizio trasmesso dall'ineffabile Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, la trasmissione in onda su Rete 4, ovviamente senza pubblico, la puntata è quella di giovedì 12 marzo. Nel servizio vengono riassunti "tutti i passaggi del premier Conte dall'inizio della crisi ad oggi". Insomma, in poco più di un minuto vengono riassunte tutte le sue piroette. Un servizio che per Conte è una sorta di cannonata...