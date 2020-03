Giorgia Meloni su Giuseppe Conte: "Cerca visibilità gestendo l'emergenza"

13 marzo 2020 a

a

a

Nonostante il dialogo tra Fratelli d'Italia e il governo, Giorgia Meloni tiene a precisare che "la nostra è stata fin dall'inizio un'opposizione patriottica. Che non guarda alle fazioni ma al sostegno di ogni iniziativa per il bene della patria". È quello che sta accadendo ora, dove il Paese deve far fronte a un'emergenza con l'aiuto - perché no - delle forze all'opposizione. "Non ho letto il decreto - mette subito le mani avanti la leader di centrodestra in un'intervista al Messaggero -, e non posso dare un giudizio definitivo ma sono contenta che molte delle cose da noi proposte abbiano aperto una breccia nel governo. Avevamo chiesto che venissero sospesi tutti gli adempimenti fiscali. E ci aspettiamo che il governo mantenga l'impegno".

Retroscena: sms di fuoco di Salvini a Conte, lite sul coronavirus. "Non siamo la Cina", l'azzardo del premier

Giuseppe Conte però ha agito con un po' di ritardo, questo è innegabile. Ma la sua mossa, secondo la Meloni, è tutta riconducibile alla "smania di visibilità". "Lui - spiega - ha pensato che questa potesse essere un'occasione per darsi una soggettività politica. E mi sembra che questa strategia sia abbastanza irresponsabile". Un esempio? Il nome del commissario per l'emergenza: "Ho detto a Conte: non avere paura di una persona forte, non temere che qualcuno ti oscuri, perché tutti, alla fine di questa vicenda, verremo giudicati per come l'Italia ne è uscita. E quindi serve l'aiuto di tutti migliori". Tra questi quello di Guido Bertolaso, "una figura con competenze più larghe e con poteri ordinamentali". E invece la scelta è ricaduta su Domenico Arcuri. E chissà se il tempo darà ragione al premier.