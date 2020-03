Matteo Salvini: "Al posto di Giuseppe Conte? Farei l'anno bianco fiscale". La ricetta per superare l'emergenza

19 marzo 2020 a

Matteo Salvini interviene a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4. Che cosa farebbe il leader della Lega al posto di Giuseppe Conte per rispondere all’emergenza coronavirus? “Anno bianco fiscale per tutto il 2020”, è la risposta di Salvini, che imporrebbe il “blocco di tutti gli adempimenti e saldo e stralcio cartelle: per tornare a lavorare e sorridere una volta superata la situazione critica”. Dove si trovano le risorse per sorreggere il Paese in un momento così difficile anche dal punto di vista economico? “I soldi ci sono e sono in Italia - assicura Salvini - tutti stanziano centinaia di miliardi, noi 25. Non possiamo chiedere di riprenderci i 58 miliardi che abbiamo dati negli anni ai Fondi Ue per aiutare gli altri? Serve posticipare tutte le scadenze fiscali almeno a giugno”. L’ex ministro su una cosa è però d’accordo con il governo, la proroga fino a dopo Pasqua di tutte le misure restrittive: “Bisogna tenere aperto solo l’essenziale. La gente deve poter andare in farmacia e nei negozi alimentari, poi tutto il resto deve chiudere, anche i mezzi di trasporto pubblico”.