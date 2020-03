Sondaggio Demos, fiducia nei confronti dell'Ue mai così bassa: solo il 30% degli italiani crede nell'Europa

19 marzo 2020 a

Anche il sondaggio Demos punisce l'Ue. Dopo le parole di Christine Lagarde sulla "Bce che non è qui per abbassare lo spread", gli italiani ripongono molta meno fiducia nei confronti dell'Europa. La sua azione per frenare il coronavirus viene infatti ritenuta meno efficace rispetto a quella intrapresa nel nostro Paese. Proprio per questa ragione la fiducia - secondo le cifre snocciolate su Repubblica - cala sotto il 30 per cento, come non avveniva da parecchio tempo. A niente dunque sono servite le parole del presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, corsa in aiuto alla Bce. La Von der Leyen ha tentato invano di garantire meno vincoli all'Italia senza però sortire alcun effetto positivo.

Non solo, perché la drammatica situazione ha ricostruito l'Unità Nazionale fra gli italiani. Ora più che mai i cittadini si riuniscono intorno al governo e alle istituzioni, anche se i provvedimenti approvati da Giuseppe Conte sono arrivati con grande ritardo.