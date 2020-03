Matteo Salvini: "Guido Bertolaso positivo al coronavirus, sapeva di rischiare ma non si è fermato. Giù il cappello"

24 marzo 2020 a

a

a

La notizia di Guido Bertolaso contagiato dal coronavirus ha sconvolto tutti, anche Matteo Salvini. Che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha scritto: "Guido ha annunciato di essere purtroppo positivo al virus. Sapeva di rischiare ma non si è fermato, giù il cappello", continua il leader della Lega. Quelli come lui sono i veri "servitori dello Stato". Ora, conclude Salvini, Bertolaso "continuerà a seguire i lavori del nuovo ospedale in Fiera a Milano dalla quarantena. Forza".

"Ho la febbre, sono a casa: ma vincerò". Italia sotto-choc: Bertolaso positivo

"Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento", ha scritto Bertolaso sulla sua pagina Facebook dove ha annunciato di essere positivo: "Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia".