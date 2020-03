Daniela Santanchè attacca Giuseppe Conte: "Record di morti, fatti un bagno di umiltà"

26 marzo 2020 a

A Daniela Santanchè il discorso di Giuseppe Conte durante l'informativa al Senato non è piaciuto per nulla. “'È una prova durissima che proviene da fattori esogeni per i quali non possiamo imputarci nulla”, ha detto il presidente del Consiglio. "Eh no, caro Conte", commenta la senatrice di Fratelli d'Italia in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Noi siamo pronti a dare una mano per l’Italia, ma se si detiene (purtroppo!) il record di morti da coronavirus serve un bagno d’umiltà".

Proprio oggi 26 marzo il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che il numero dei contagiati da Covid-19 è aumentato "un po' troppo", oggi infatti sono 2.500 le persone infettate. "Personalmente sono molto preoccupato", ha concluso Fontata