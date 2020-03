Coronavirus, Matteo Salvini: "Milano deve diventare zona economica speciale, aiutiamo la locomotiva d'Italia"

30 marzo 2020 a

Negli ultimi giorni la Lombardia ha fatto registrare un trend positivo, il contagio da coronavirus sta rallentando e meno persone stanno varcando le porte degli ospedali e soprattutto delle terapie intensive. Quando siamo entrati nella quarta settimana di chiusura (quasi) totale, si iniziano a vedere i primi risultati, ma la strada è ancora molto lunga. Lo sa bene Matteo Salvini, che però non può fare a meno di applaudire la “reazione eccezionale” dimostrata dalla Lombardia, come nel caso del nuovo ospedale in Fiera “montato a tempi da record”. Il leader della Lega ha avanzato una proposta che riguarda Milano: “Deve diventare ‘zona economica speciale’, per evitare la perdita di 5 miliardi di Pil, come denunciato anche oggi da Confcommercio”. Secondo Salvini aiutare la “locomotiva d’Italia” significherebbe aiutare “tutto il Paese”.