Guido Bertolaso, Debora Bergamini: "Promessa mantenuta, un nome una garanzia". E Travaglio che dice?

In dieci giorni è stato creato e inaugurato l'ospedale alla Fiera di Milano, una struttura straordinaria per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Dietro c'è la mano di Guido Bertolaso, chiamato come super-consulente per la Lombardia da Attilio Fontana. Quel Bertolaso che si è beccato il Covid-19 e che ora è a letto, in quarantena, positivo. Lo stesso Bertolaso insultato da Marco Travaglio, il quale lo ha definito "Bertoleso" e si è spinto a scrivere che "più che creare posti letto ne ha occupato uno". Nefandezze incommentabili. E per rispondere a Travaglio e agli sgherri che hanno colpito Bertolaso, basta un tweet, un'immagine rilanciata sui social da Deborah Bergamini di Forza Italia. Una foto di Bertolaso con scritto: "Ospedale Fiera Milano. Tempo realizzazione: 10 giorni. Promessa mantenuta. Grazie Guido Bertolaso". E la Bergamini aggiunge: "Un nome, una garanzia. Uno speciale grazie a Guido Bertolaso e al suo team per l'obiettivo raggiunto". E Travaglio, muto.

