Sondaggio Swg, la Lega torna a crescere rispetto al Pd: intenzioni politiche, le ultime cifre

02 aprile 2020 a

a

a

Buone notizie per la Lega. Il Carroccio, dopo settimane difficili, torna a prende quota. Secondo le cifre snocciolate dal sondaggio di Swg, il partito di Matteo Salvini sale in soli sette giorni dal 30,2 al 31 per cento. Non si può dire lo stesso del Partito Democratico che invece perde oltre un punto percentuale arrivando a totalizzare un 19,2. Un dato, quello dei dem, che stacca e non poco quello della Lega, a scapito degli ultimi sondaggi che lo davano in rimonta.

Referendum per uscire dall'Ue: "Egoisti e assenti", la bordata di Salvini

Balzo in avanti, forse merito del fatto che sull'emergenza coronavirus sono silenti, del Movimento 5 Stelle. Il partito di Vito Crimi passa dal 13,8 per cento del 23 marzo al 14,9 del 30 marzo. Ottimo risultato anche quello di Fratelli d'Italia che guadagna mezzo punto e passa dall'11,8 al 12,3. In questo caso a essere premiato non è solo il partito, ma anche la sua leader. I numeri registrati tempo fa da Nando Pagnoncelli sulla fiducia dei politici danno Giorgia Meloni al secondo posto, subito dopo Giuseppe Conte. Forza Italia invece ottiene il 5,8 per cento (era al 5,7), mentre Italia Viva si aggiudica un misero 3,3 per cento dimostrando di non essere in grado di spiccare il volo.