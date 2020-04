Giorgia Meloni contro sinistra e Teresa Bellanova: "Sfruttano il virus per favorire l'immigrazione illegale"

06 aprile 2020 a

Lo ha detto chiaro e tondo, Tersa Bellanova: servono più immigrati per fronteggiare la ripresa dopo il coronavirus. Ma non solo, si è spinta a chiedere una sanatoria per gli stranieri. Parole respinte al mittente con veemenza da Giorgia Meloni, che sui social rilancia una foto della Bellanova in bianco e nero, sullo sfondo immigrati che lavorano nei campi: "La proposta della Bellanova per la manodopera nei campi. Regolarizzare gli immigrati clandestini". E la leader di Fratelli d'Italia attacca: "La proposta del ministro Bellanova per risolvere la mancanza di manodopera nei campi: reintrodurre i voucher? Utilizzare i percettori di Rdc? No, una SANATORIA per immigrati clandestini. Possibile che per la sinistra qualunque scusa è buona per favorire l'immigrazione illegale?", conclude. Niente da aggiungere.

