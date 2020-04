Coronavirus, l'Italia chiude i porti: non sono sicuri, c'è il decreto del governo. Ora tocca alla Germania

08 aprile 2020 a

Meglio tardi che mai. In piena emergenza coronavirus, l’Italia finalmente è pronta a chiudere i porti. Il decreto interministeriale firmato ieri anche da Paola De Micheli stabilisce che i nostri porti non presentano più i requisiti sanitari richiesti dalla convenzione di Amburgo. Di conseguenza decade lo status di porto sicuro per le navi di soccorso che chiedono un approdo. Inoltre è stato chiesto al governo tedesco, in qualità di Stato di bandiera, di assumere la responsabilità di ogni attività in mare - compreso il porto di sbarco - della Alan Kurdi, la nave che ha a bordo 150 migranti e che in questo momento non è ancora entrata in acque territoriali italiane. Nonostante la decisione della chiusura ia sacrosanta, c’è chi non è d’accordo: “Chiudere i porti a chi salva vite - dichiara Matteo Orfini del Pd - era inaccettabile quando lo faceva Salvini, lo è anche oggi”. E quindi cosa intende fare Orfini? Visto che fa parte della raffazzonata maggioranza giallorosa che finalmente si è decisa a chiudere i porti per l’intero periodo dell’emergenza.

